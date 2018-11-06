"الشثري" يكرم ضباطًا وأفرادًا متميزين بشرطة تربة

كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، عدداً من ضباط وأفراد شرطة محافظة تربة، الذين كان لهم دور بارز في مجال عملهم.

شمل التكريم: المقدم خالد سعود العتيبي، والرائد علي سعد الشهري، والملازم أول راشد ناجي البقمي، والرقيب أول حسين عايض البقمي، والرقيب سفر محسن البقمي، والعريف أحمد براك الزيادي، والجندي أول منصور حباب البقمي، الجندي أول نواف شباب البقمي، والجندي رائد مطر السفياني.

وسلّم تكريم اللواء "الشثري" للمكرمين، مدير شرطة محافظة تربة، المقدم محمد بن عايض الحارثي، الذي هنأهم بهذا التكريم؛ متمنياً لهم التوفيق، وأن يكون دافعاً لهم ولزملائهم لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وبدورهم، عبّر المكرّمون من رجال الأمن؛ عن بالغ شكرهم حيال هذه اللفتة الكبيرة؛ مُعبّرين عن سعادتهم بذلك؛ مؤكدين أن هذا الأمر سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء في خدمة هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.