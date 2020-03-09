"محمد بن ناصر" يوجه بتأجيل حفل تخرج جامعة جازان والفعاليات الجماهيرية

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بتأجيل إقامة حفل تخرج طلاب جامعة جازان الـ 15، المقرر إقامته مساء غدٍ الاثنين، وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.
جازان
أمير جازان
الأمير محمد بن ناصر
تأجيل حفل تخرج طلاب جامعة جازان
فيروس كورونا الجديد
وتفصيلاً، يأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير المنطقة على صحة أبنائه طلاب الجامعة وأهالي المنطقة بوجه عام، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID19)، لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه.
ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا "
وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بتأجيل إقامة حفل تخرج طلاب جامعة جازان الـ 15، المقرر إقامته مساء غدٍ الاثنين، وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.
وتفصيلاً، يأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير المنطقة على صحة أبنائه طلاب الجامعة وأهالي المنطقة بوجه عام، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID19)، لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه.