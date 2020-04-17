لبنان يسجل 5 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 21 شخصًا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 668 حالة.

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 03:00 PM

ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 21 شخصًا

لبنان يسجل 5 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت وزارة الصحة اللبنانية خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 668 حالة.

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.

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لبنان فيروس كورونا الجديد

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