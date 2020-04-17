لبنان يسجل 5 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 21 شخصًا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 668 حالة.

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.