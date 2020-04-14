بلدية بلقرن تضبط مركبة تقل 160 كجم من المواد الغذائية الفاسدة

"البارقي" أثنى على جهود رجال الأمن في رصد مثل هذه المخالفات

ضبطت بلدية بلقرن مركبة بداخلها أكثر من 160 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال رئيس البلدية "أحمد البارقي" إنه قد تمت مصادرة كل المواد الغذائية وإتلافها فورًا علاوة على تطبيق النظام بحق من يقوم بذلك.

وأضاف: من يقوم بمثل هذه الأعمال سوف يطبق بحقه النظام والعقوبات المترتبة على ذلك للحد من الغش والتهاون بأرواح المواطنين.

وأثنى البارقي على جهود رجال الأمن الذين لا يألون جهدًا في التعاون مع البلدية لرصد مثل تلك المخالفات، داعيًا المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية للإبلاغ عن مثل تلك المخالفات، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد ( 940 ).