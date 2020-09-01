شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصَيْن أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة

اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخصَيْن؛ قاما بإتلاف تسعة أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة، وهما مواطنان في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر.

وأضاف بأنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.