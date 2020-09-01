شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصَيْن أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخصَيْن؛ قاما بإتلاف تسعة أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة، وهما مواطنان في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر.
وأضاف بأنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
اتخذت الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخصَيْن؛ قاما بإتلاف تسعة أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة - تربة، وهما مواطنان في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر.
وأضاف بأنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.