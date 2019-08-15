تصفية خلاف تنتهي بمصرع مواطن رمياً بالرصاص أمام منزله بجازان

الجاني أصيب بطلق ناري ونُقِل تحت حراسة إلى مستشفى الملك فهد

لقي مواطن مصرعه في جبال الحشر؛ جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقها مواطن آخر قدم لتصفية خلاف معه أمام باب منزله.

وأودع جثمان المجني عليه ثلاجة الأموات، وأصيب الجاني أيضاً بعيارات نارية ونُقِل لمستشفى الملك فهد بجازان.

وكشفت مصادر أن الجاني نُقِل تحت حراسة مشددة إلى مستشفى الملك فهد؛ جراء إصابته التي يعتقد أنه أصاب نفسه بها، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في كل ملابسات الحادث الإجرامي.