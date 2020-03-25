النمسا.. ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 5282

مقاطعة "تيرول" سجلت أعلى عدد في الحالات

أعلنت وزارة الصحة في النمسا، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 5282 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأوضحت أن مقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا، سجلت أعلى عدد من الإصابات بواقع 1338 إصابة، تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 860 إصابة؛ فيما سجلت العاصمة فيينا 678 إصابة.

فيروس كورونا الجديد النمسا

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 01:09 PM

مقاطعة "تيرول" سجلت أعلى عدد في الحالات

النمسا.. ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 5282

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة في النمسا، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 5282 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأوضحت أن مقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا، سجلت أعلى عدد من الإصابات بواقع 1338 إصابة، تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 860 إصابة؛ فيما سجلت العاصمة فيينا 678 إصابة.

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فيروس كورونا الجديد النمسا

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