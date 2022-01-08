تبلغ قيمته السوقية نحو مليون يورو.. البيروفي "زامبرانو" على رادار "النصر"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع البيروفي كارلوس زامبرانو قد بات مطلوبًا في النصر.



وبحسب تلك التقارير: فإن زامبرانو الذي يبلغ من العمر 32 عامًا ويلعب لبوكاجونيورز الأرجنتيني؛ قد تم الاستفسار من ناديه ووكيله عن إمكانية انضمامه للنادي السعودي.



اللاعب قيمته السوقية تبلغ نحو مليون يورو، وسبق له اللعب في أندية: فرانكفورت، وبازل، وشالكة، ويجيد في مركزَيْ قلب الدفاع والوسط المدافع.



يذكر أن النصر يراقب أيضًا الحارس البيروفي بيدرو غاليسي المحترف في الدوري الأمريكي لإمكانية ضمه في الميركاتو الشتوي.