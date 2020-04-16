بالفيديو .. وزير التعليم يوضح آلية نقل الطلبة للصفوف التي تلي صفوفهم

الطلاب ناجحون بلا استثناء وسنمنح فرصة للتقويم الدراسي

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن جميع الطلاب ناجحون بلا استثناء، ‏وسيتم اعتماد النتيجة الأعلى للتقويم، سواء في الفصل الأول أو الثاني.



أوضح "آل الشيخ" آلية نقل الطلبة للصفوف التي تلي صفوفهم، في حديثه لـ"الإخبارية". وقال: "ستعطى فرصة للتقويم بداية العام القادم لمن لم يحصل عليه في الفصل الحالي".



وكان وزير التعليم أعلن نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.



وغرّد الوزير آل الشيخ قائلًا: استمرارًا لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قرّرت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

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