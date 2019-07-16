"الدغيثر": لا علاقة للسماح بفتح المحالّ 24 ساعة بأوقات الصلاة

وكيل وزارة البلديات للتخطيط يؤكد: جميع القرارات السابقة نافذة

نفى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط المهندس خالد الدغيثر، السماح للمحالّ بالعمل وقت الصلاة عبر مداخلة له على نشرة الرابعة في قناة "العربية"، مؤكداً أنه لا علاقة للقرار بتلك الأمور.

وتعليقاً على معاقبة من يمارس البيع وقت الصلاة، قال "الدغيثر": جميع القرارات السابقة نافذة، وهذا القرار لا علاقة له بهذا الموضوع.

وأضاف: قد يكون هناك لبس، لكن القرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية وقت الصلاة، والهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة.