انخفاض مزيج برنت القياسي بـ1.34%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.80 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.34% إلى 59.01 دولاراً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.70 دولار أمريكي أو بنسبة 1.31% إلى 52.63 دولاراً أمريكياً.نفط أسعار النفط
وصل إلى 59.01 دولاراً للبرميل اليوم
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.80 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.34% إلى 59.01 دولاراً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.70 دولار أمريكي أو بنسبة 1.31% إلى 52.63 دولاراً أمريكياً.