انخفاض مزيج برنت القياسي بـ1.34%

وصل إلى 59.01 دولاراً للبرميل اليوم

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.80 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.34% إلى 59.01 دولاراً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.70 دولار أمريكي أو بنسبة 1.31% إلى 52.63 دولاراً أمريكياً.

نفط أسعار النفط

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30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 12:58 PM

وصل إلى 59.01 دولاراً للبرميل اليوم

انخفاض مزيج برنت القياسي بـ1.34%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.80 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.34% إلى 59.01 دولاراً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.70 دولار أمريكي أو بنسبة 1.31% إلى 52.63 دولاراً أمريكياً.

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