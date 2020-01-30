انخفاض مزيج برنت القياسي بـ1.34%

وصل إلى 59.01 دولاراً للبرميل اليوم

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.80 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 1.34% إلى 59.01 دولاراً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.70 دولار أمريكي أو بنسبة 1.31% إلى 52.63 دولاراً أمريكياً.