2187 جولة رقابية على مساجد وجوامع منطقة الجوف

نفذتها الإسلامية لمتابعة تطبيق الاحترازات

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خلال الأسبوع الماضي، (٢١٨٧) جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة، نفذها مراقبو ومراقبات المساجد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتوافر أعلى الدرجات من الأمان في بيوت الله.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان، أنه تم رصد (٤٧) مخالفة، تمثلت في عدم إحضار سجادة للصلاة، وعدم ارتداء الكمامة، إضافة إلى عدم تطبيق التباعد الجسدي، مشيراً إلى أن اللجان المشكلة والجهات الرقابية تعمل على مدار الساعة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وبين "السليمان" أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في العناية والاهتمام ببيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على الصحة العامة وفق تعليمات الجهات المختصة، والتي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.