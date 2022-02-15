"العربية" تتصدر شركات الطيران الاقتصادي وتواصل المكاسب رغم كورونا

حققت أرباحاً صافية قدرها 720 مليون درهم

كشفت "العربية للطيران" وهي أول شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.

وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قدرها 720 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 475٪ مقارنة بعام 2020، والذي شهد تسجيل صافي خسارة قدره 192 مليون درهم كنتيجة لتداعيات الجائحة التي شملت فرض قيود على السفر الجوي، ووصل حجم إيرادات الشركة للعام 2021 إلى 3.17 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 71٪ مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2020 والبالغة 1.85 مليار درهم.

وجاءت النتائج المالية والتشغيلية اللافتة في عام 2021 مدفوعة بتخفيف قيود السفر وتعافي الطلب على السفر الجوي، حيث قدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 6.7 ملايين مسافر في عام 2021 انطلاقاً من مراكز عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة قدرها 54% في عدد المسافرين مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق والبالغ 4.3 ملايين مسافر.

وأكد عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، أن "النتائج المالية القوية التي حققتها العربية للطيران على مدار العام المنصرم دليل على فعالية نموذج أعمالنا؛ وتميز فريقنا الإداري وكفاءة إستراتيجية التنويع والنمو التي نتبناها".

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2021 نحو 1.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 143% مقارنة بعام 2020، وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 2.5 مليون مسافر خلال الربع الأخير من عام 2021 وارتفع معدل إشغال المقاعد بنسبة 6%.

وفي عام 2021 تسلمت "العربية للطيران" طائرة جديدة من طراز ايرباص إيه 321 لتنضم إلى أسطولها الذي وصل إلى 58 طائرة وأضافت الشركة 44 وجهة جديدة.

وبالرغم من تداعيات الجائحة، واصلت "العربية للطيران" تحقيق النمو انطلاقاً من مراكز عملياتها، حيث أضافت "العربية أبوظبي" 7 وجهات جديدة في عام 2021 من مقرها في مطار أبوظبي الدولي، بينما أضافت "العربية المغرب" 16 وجهة جديدة و"العربية مصر" 15 وجهة جديدة. وخلال عام 2021، وقعت الشركة اتفاقية شراكة مع "صندوق المصالح الوطنية الأرميني" لإطلاق "فلاي أرنا"، الخطوط الجوية الأرمينية الجديدة.

كما وقعت مجموعة "العربية للطيران" اتفاقية مع مجموعة "لاكسون جروب" الباكستانية.

ولفت "آل ثاني" إلى استمرار تداعيات الجائحة على قطاع الطيران والثقة من أن استمرار تخفيف القيود المفروضة على السفر الجوي ستدعم مسار تعافي القطاع، مضيفاً "لدينا كل الثقة بقوة قطاع الطيران ودوره الحيوي في دعم مسيرة تعافي وانتعاش الاقتصاد العالمي".

يذكر أن العربية للطيران أطلقت منذ 18 عاماً وتعتبر مجموعة "العربية للطيران" شركة الطيران الاقتصادي الرائدة والتي ساهمت في إعادة صياغة مفهوم السفر الجوي منخفض التكلفة من خلال تقديم خدمات القيمة المضافة الموثوقة وعالية الكفاءة.