"الموارد البشرية" بمكة و"ارتقاء" يوقعان مذكرة تفاهم

وقّع مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، محمد جلال، مع رئيس مجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الإعاقة، الدكتور عبدالعزيز السلمي، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية.

وتسعى الاتفاقية إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، وسعياً إلى اندماج الأشخاص من ذوي الإعاقة، كذلك دعم مشروع برنامج الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة بعد دمجهم مع أسرهم.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق التطلعات في التعاون بين القطاعات للمساهمة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حقوقهم وتوفير سبل الرعاية والوقاية والتأهيل.