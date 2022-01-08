"التحالف": تدمير 50 آلية عسكرية ومقتل 435 عنصرًا حوثيًا خلال 24 ساعة

تنفيذ 76 عملية استهداف ضد الميليشيا الانقلابية في مأرب وشبوة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 76 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وشبوة، وتم تدمير 50 آلية عسكرية، ومقتل 435 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة.



جاء ذلك في بيان لـ"التحالف"، قال فيه إنه تم تنفيذ 27 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب.. وتدمير 17 آلية عسكرية ومقتل 155 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة .



كما أعلن "التحالف"، تنفيذ 49 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة.. وتدمير 33 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصرًا إرهابيًا خلال 24 ساعة.

