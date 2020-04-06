"كورونا" يودي بحياة 75 تركيًا.. وحصيلة ضحاياه ترتفع إلى 649

ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى3.148

سجلت السلطات الصحية التركية، اليوم (الاثنين)، 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649.

وبيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنه جرى تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30217، وفقًا لـ"روسيا".