"الفيصل" يرأس الاجتماع الـ 72 للاتحاد العربي لكرة القدم .. عبر تقنية الاتصال المرئي

برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، يعقد مجلس إدارة الاتحاد اليوم اجتماعه الدوري الـ 72 عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع جملة من الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم من بينها التقارير المالية والإدارية الخاصة وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وبرمجة المسابقات المقبلة إلى جانب تقارير اللجان المعاونة.