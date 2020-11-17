"الكرت "يطرح ورقته عن الصحافة ودورها التنموي لطالبات كلية بلجرشي

خلال أمسية ينظمها النادي العلمي بكلية العلوم والآداب

ينظم النادي العلمي بكلية العلوم والآداب ببلجرشي بالشراكة مع النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة أمسية إعلامية بعنوان "الصحافة ودورها التنموي" لطالبات كلية الآداب ببلجرشي عبر المنصة الإلكترونية رافد غدٍ الأربعاء يقدمها رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت ويديرها عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة الدكتور عبدالله العُمري.

وتأتي هذه الأمسية للحديث عن الإعلام وأنواعه مع التركيز على الصحافة بصفتها لسان حال المجتمع والأداة المعبرة عن آماله وطموحاته وتطلعاته وإبراز دور الصحافة وأهميتها الثقافية والمجتمعية والتنموية والظروف الراهنة التي تعاني منها بوجود وسائل الإعلام الجديدة.

وأشار عميد الكلية الدكتور سعيد البهلوان عميد كلية العلوم والآداب ببلجرشي بأن هذه الأمسية تأتي ضمن أنشطة وفعاليات تقوم بها الكلية بإشراف وتوجيه من رئيس جامعة الباحة ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي تنظمها الكلية على مدار العام وبمتابعة مستمرة من وكيلة الكلية دفوزية العساف.