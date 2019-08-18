وزير التعليم: جميع مقترحات لائحة الوظائف ستكون محل اهتمام

قال: العام المقبل سيشهد نقلة كبيرة في تطبيق سلم الرواتب الجديد

أكد وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، أن جميع الرؤى والمقترحات والملاحظات التي تلقّتها الوزارة بشأن مواد لائحة الوظائف التعليمية، وسلّم الرواتب الجديد ستكون محل اهتمام اللجانِ المكوّنة؛ لاستكمال ترتيبات تطبيق اللائحة قبل دخولها مرحلة التنفيذ التي حددها مجلس الوزراء.

وتوقع "آل الشيخ" أن يكون العام المقبل شاهداً على نقلة كبيرة في تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلّم الرواتب الجديد، رغبة في تحسين الأداء وتحقيق الرضا الوظيفي.

وقال "آل الشيخ": "نرحب بمنسوبي ومنسوبات التعليم والزملاء والزميلات في الهيئة الإدارية في مدارس التعليم العام، الذين يستهلون اليومَ عاماً دراسياً جديداً، متطلعين لأن يكونَ عاماً ناجحاً نعمل فيه سويّاً على دفع عجلة المعرفة والعلوم، وصناعة الإنسان السعودي، علماً ومهارة وانتماء، وتحصين فكره بالوسطية والاعتدال، وقيمه بالالتزام والمشاركة وتحمل المسؤولية؛ من أجل مستقبل زاهر يصل بوطننا إلى المكانة التي تليق بها عالمياً وفق رؤية المملكة 2030".

وتابع: "باسمكم جميعاً يسرُّني أن أبعث رسالة خاصة لزملائي وزميلاتي قادة وقائدات مدارس التعليم العام، والكادر الإداري الذين باشروا اليوم أعمالهم بعد إجازة الصيف، أشيد فيها بخبراتهم المتراكمة التي أثرت البناء التعليمي، وبعملهم المخلص في تهيئةِ البيئة المدرسية الجاذبة لاستقبال الطلاب والطالبات، فشكراً لجهودهم السابقة واللاحقة".