البرازيل تسجل 15609 إصابات بكورونا و877 بمصر و74 بالبحرين و37 بموريتانيا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت البرازيل 15609 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 373 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 21680488، والوفيات 604228.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و47 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 321084؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 18105.

البحرين

سجلت البحرين 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتماثل للشفاء 63 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 276.336 والمتعافين 274283؛ فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للمتوفين عند 1392 حالة.

موريتانيا

سجلت موريتانيا 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 36759؛ فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 790.