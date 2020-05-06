"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء الموافق 2020/05/6 م، عن تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 31938 إصابة، منهم 27% من السعوديين و 73% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد من الفيروس بلغ 1352 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 6783 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 209 متوفين.