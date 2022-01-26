"تركي الفيصل" ينضمّ لقائمة الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي

انضمّ الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، اليوم الأربعاء، لقائمة الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي.

وقال النادي الجداوي عبر حسابه في "تويتر" عن انضمام أحد الداعمين والفاعلين في مسيرة النادي: "سدّد الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رسوم العضوية الذهبية المقررة، لينضمّ بذلك لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي".

وتمنّت إدارة النادي أن يمثل دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.