الطائف تجهز الأخضر الصغير لبطولة غرب آسيا

الحربي طالب برفع المعدل اللياقي

أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم خلال معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف - لليوم الخامس على التوالي، وتحديداً على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية والمقام حتى 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.

وركز المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي على رفع المعدل اللياقي للاعبين، ومن ثم طبق بعض الجمل التكتيكية في مساحات مصغرة.

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23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 10:27 PM

الحربي طالب برفع المعدل اللياقي

الطائف تجهز الأخضر الصغير لبطولة غرب آسيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم خلال معسكرهم الإعدادي في مدينة الطائف - لليوم الخامس على التوالي، وتحديداً على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية والمقام حتى 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.

وركز المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي على رفع المعدل اللياقي للاعبين، ومن ثم طبق بعض الجمل التكتيكية في مساحات مصغرة.

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