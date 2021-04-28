في أول تعليق على تسجيله المسرب.. "ظريف": آسف لتسببه في اقتتال داخلي بإيران

أكد الحاجة إلى تعديل العلاقة بين العسكر والدبلوماسية

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، عن أسفه في تسبب كلامه بالتسجيل الصوتي المسرب في اقتتال داخلي في إيران، غير أنه أكد الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين الميدان العسكري والدبلوماسية؛ وذلك في أول تعليق على تسريب تسجيل صوتي له.

من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن توقيت تسريب تسجيل صوتي لوزير خارجيته محمد جواد ظريف تحدث فيه عن دور للعسكر في الدبلوماسية، يهدف إلى التسبب بـاختلاف داخلي؛ تزامناً مع المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وقال "روحاني" في كلمة متلفزة: "إن سرقة مستند تسجيل، هو أمر يجب التحقيق به. لماذا في هذا الوقت؟ أعتقد أن هذا الشريط كان يمكن أن يتم نشره قبل أسبوع أيضاً"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "لكن تم نشره في وقت كانت مباحثات فيينا في ذروة نجاحها، وذلك بهدف خلق اختلاف داخل إيران".

وسبق لـ"روحاني" أن طلب هذا الأسبوع التحقيق في "مؤامرة" نشر التسجيل.

وانتقد "ظريف" في التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات ونصف، دور العسكر في السياسة الخارجية خصوصاً دور قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري، الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في بغداد مطلع 2020.