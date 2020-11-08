"النقد": لا نحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد.. خلاف ذلك احتيال

"ساما" حذّرت من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي هذه الأمور

أكّدت مؤسسة النقد "ساما"، اليوم، أنها لا تحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد، ولا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم.

وحذّرت المؤسسة، عبر حسابها في تويتر، من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي خلاف ذلك، فهي "تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك".