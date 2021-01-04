بالصور.. إغلاق معارض العابدية بمكة تمهيداً لنقلها إلى العكيشية

المدينة الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة بمساحة تزيد على 4.5 ملايين م2

بدأت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم، في عملية إخلاء وإغلاق معارض السيارات الواقعة في منطقة العابدية بمكة، تمهيداً لنقلها إلى مدينة السيارات بالعكيشية.

وحصلت "سبق" على صور من الموقع، حيث أغلقت أمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة بالتعاون مع إدارة المرور وشرطة العاصمة المقدسة وإدارة الخدمات العامة، بشكل فعلي معارض السيارات في العابدية تمهيداً لنقلها لمدينة السيارات في العكيشية.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق عدة تقارير أشارت فيها إلى ضرورة نقل المعارض الواقعة في منطقة العابدية بمكة وكذلك المعارض الواقعة داخل العاصمة المقدسة إلى مدينة السيارات بالعكيشية الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل جنوبي مكة المكرمة.

وتضم مدينة السيارات بالعكيشية الحديثة 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية وتعد المدينة الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة حيث يزيد مساحتها على 4.5 ملايين م2.