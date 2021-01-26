"الحياة الفطرية" يوضح تفاصيل قرار منع الصيد خلال الفترة القادمة

تشمل جميع أنواعه بما فيها صيد الصقور بكافة أنواعها بجميع المناطق

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن منع الصيد خلال الفترة الحالية يشمل كافة أشكال الصيد بما فيها صيد (شبك أو طرح) الصقور بكافة أنواعها في جميع المناطق دون استثناء.

وتفصيلاً، قال المركز إنه "نظراً لورود بعض الاستفسارات حول منع الصيد خلال الفترة الحالية والموضح في بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي نشر بتاريخ 9 جمادى الأخرى 1442هـ، حيث أشار البيان إلى منع الصيد بكافة أشكاله؛ يود المركز أن يوضح أن هذا المنع يشمل كافة أشكال الصيد بما في ذلك صيد (شبك أو طرح) الصقور بكافة أنواعها في جميع مناطق المملكة بلا استثناء ابتداء من تاريخ 1 جمادى الأخرى 1442هـ.

وأضاف :"العمل جارٍ حالياً لإعلان تنظيم الصيد وفقاً لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة".