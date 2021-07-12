"وكالة المسجد النبوي" تقدم الإفطار للصائمين خلال "عشر ذي الحجة"

بمشاركة عدد من المؤسسات ذات النشاط التطوعي

قدمت وكالة شؤون المسجد النبوي وجبات الإفطار للصائمين والإطعام لقاصدي المسجد النبوي خلال عشر ذي الحجة, بمشاركة عدد من المؤسسات ذات النشاط التطوعي بالمدينة المنورة.

وتشتمل الوجبات المحفوظة في عبوات خاصة، وعددها 13 ألف وجبة يومياً، والموزعة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على اللبن والماء والتمر و"الفتوت والدقة المدينية"، والمنديل المعطر، إضافة إلى 50 ألف عبوة ماء زمزم المبارك، والذي توفره وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إذْ تجري تعبئتها في مصنع المستودع الخيري بالمدينة المنورة خدمةً لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.