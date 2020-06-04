عمدة واشنطن تطالب وحدات الجيش القادمة من خارج العاصمة بمغادرتها

غداة تمديدها نظام حظر التجول في المدينة

طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير، اليوم (الخميس)، الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، بالانسحاب من العاصمة، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

وفي حديث للصحفيين وقالت مورييل بوزير: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وأعلنت العمدة أمس تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي، في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.