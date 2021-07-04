بعد "المكنسة".. قوات الاحتلال تعتقل حمارًا في جبل المكبر بالقدس! "صور"

بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد إسرائيل.. واقعةٌ لاقت سخرية كبيرة

تداول نشطاء فلسطينيون صورًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتادون حمارًا في قرية جبل المكبر في مدينة القدس، بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد إسرائيل.

ولاقت الصور المتداولة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي المواقع الاجتماعية.

وقال البعض وفق "روسيا اليوم: إن "ملاحقة الاحتلال للحيوانات واعتقالها؛ دليل على حجم تفاهته"؛ مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها الجنود الحيوانات والجماد.

وأفاد مغردون بأنه في وقت سابق من الشهر الماضي، داهمت قوة عسكرية منزل أحد المواطنين في بلدة سلوان لمصادرة مكنسة.