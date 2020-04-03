لجنة مشتركة برئاسة إمارة مكة تنفّذ 147 مبادرة لصالح 113 ألف مستفيد

بمشاركة 2171 متطوعًا ومتطوعة وتضمّنت تقديم 7 آلاف مساعدة

نفذت لجنة مشتركة برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة، وضمت وزارة الصحة وجمعية مراكز الأحياء والموارد البشرية والخدمة الاجتماعية؛ أكثر من 147 مبادرة مجتمعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقد استفاد من هذه المبادرات أكثر من 113 ألف مستفيد تسلّموا أكثر من سبعة آلاف مساعدة طبية وغذائية وعينية، بمشاركة أكثر من 2171 متطوعًا ومتطوعة.

وقد بلغ عدد الساعات التطوعية لهذه المبادرات نحو 121 ألف ساعة تطوعية، استقبل فيها الاتصال المجتمعي 20 ألف اتصال.

