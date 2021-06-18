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قبل أقل من شهرين على انطلاقه

لماذا تأخرت أندية دوري المحترفين في الإعلان عن استعداداتها للموسم الجديد؟

على غير العادة، لم تعلن بعد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برامجها الاستعدادية لخوض غمار منافسات الموسم الكروي المقبل 2021/2022 م.



أقل من شهرين تفصلنا على انطلاق الموسم الكروي الجديد، ومع ذلك جميع أندية الدوري المحترفين لم تكشف عن تفاصيل استعداداتها لبدء المنافسات باستثناء إدارة نادي التعاون التي حددت مدينة "ميرلو" الهولندي مقراً للمعسكر الإعدادي للفريق الكروي الأول لمدة 20 يوماً يتخللها خوض عدة تجارب ودية.



فكما هو معلوم تحرص جميع أندية دوري المحترفين السعودي على إقامة معسكرات خارجية من أجل ضمان استعداد أمثل لمنافسات الدوري والذي سيبدأ يوم 12 أغسطس المقبل فقبل بداية كل موسم تشد الأندية السعودية رحالها لإقامة المعسكرات الخارجية، وغالباً ما تكون في القارة الأوروبية المكان المفضل من أجل الإعداد والتجهيز للموسم الجديد.



ومن المتوقع ستسير أغلب أندية دوري المحترفين على نهج التعاون باختيار أوروبا وجهة لاحتضان تحضيراتها لانطلاق الموسم، بعد أن حرمت منها العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي عطلت الحركة الرياضية في عدد من دول العالم ومن ضمنها المملكة.



ويعود السبب في عدم إعلان الأندية عن برامج الاستعدادات للموسم الجديد لطول فترة الموسم الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا وتأخر انتهاء منافساته، حيث لم يكد يمضي على نهايته أقل من ثلاثة أسابيع، لذلك فضلت إعطاء اللاعبين فرصة أطول لالتقاط أنفاسهم بعد موسم طويل ومرهق، إلى جانب ذلك لم تستقر أغلب الأندية على قائمة محترفيها؛ حيث لم تبدأ بدخول سوق الانتقالات لتعزيز صفوفها باللاعبين سواء محليين أو أجانب إضافة أن الكثير من اللاعبين المشاركين في دورينا لم ينته بعد من الاستحقاقات في تمثيل منتخبات بلادهم سواء في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أو المشاركة في البطولات القارية.



هذه الأسباب وغيرها هي ما دعت الأندية للتأخير في الإعلان عن فترة التحضير على اعتبار أن الهدف الأول الذي تنشده الأجهزة الفنية من المعسكرات هو تجهيز اللاعبين من الجانب اللياقي والتكتيكي وإعداد كل الأمور الفنية ورسم خطة للموسم بأكمله.