فيسبوك يحظر حساب الرئيس ترمب إلى أجل غير مسمى

بعد تجميد حسابه في "تويتر" 12 ساعة

قام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحظر حساب الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى.

وكان موقع "تويتر" أعلن تجميد حساب الرئيس الأميركي، مساء الأربعاء، لمدة 12 ساعة، فيما قام بحذف تغريدات دونالد ترامب.

وذكر "تويتر" أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التي واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب في الانتخابات، فسيظل الحساب مقفلاً، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.

وأضاف في تغريدة أيضًا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

ويأتي ذلك بعد إعلان "تويتر" في وقت سابق أنه سيتخذ إجراءات حيال التغريدات الداعية للتهديدات والعنف، مع اقتحام مئات المحتجين مبنى الكونغرس، الأربعاء.

وذكر تويتر في بيان: "نقيد إلى حد بعيد التفاعل مع تغريدات مصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بسبب مخاطر العنف".

وأضاف: "هذا يعني أن تلك التغريدات المصنفة لن يتسنى الرد عليها أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها".

وفي وقت سابق، حذفت فيسبوك ويوتيوب، التابعة لمجموعة ألفابت، تسجيلاً مصورًا للرئيس دونالد ترامب واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، بينما طالب المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكونغرس بالانصراف.



وقال جاي روزين نائب رئيس فيسبوك للنزاهة، في تغريدة إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو "لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلاً من أن يقلصها".



وقالت يوتيوب المملوكة لغوغل إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن "تلاعبًا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأميركية لعام 2020".



وقيدت تويتر قدرة المستخدمين على إعادة نشر الفيديو "بسبب خطر العنف" بعدما حاول مئات المحتجين إجبار الكونغرس على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.