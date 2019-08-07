مبادرة #طريق_مكة تختصر الزمن للمشاعر ..

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07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 01:40 AM

مبادرة #طريق_مكة تختصر الزمن للمشاعر ..

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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