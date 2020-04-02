بالفيديو .. "الداخلية": الاعتراض على مخالفات منع التجول مُتاح عبر "أبشر"

من باب التسهيل على المواطنين

عبدالله النحيط

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال الإيجاز الصحفي اليومي لمتابعة جائحة كورونا، بأن المُخالفات التي تُرصد لمخالفي القرار السامي بمنع التجول؛ يمكن الاعتراض عليها إلكترونياً لمن لديه حالات طارئة، وذلك عبر تقديمها في نظام "أبشر"، من باب التسهيل على المواطنين.

وأضاف "الشلهوب" أن كل من حصل على مخالفة لقرار منع التجول يمكنه التقديم عبر المنصة خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ تسجيل المخالفة لدراستها، وذلك بعد إنشاء حساب خاص للمتقدم، وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة الرسائل والطلبات، وتعبئة النموذج الموجود، وتقديم الطلب ومرفقاته من إثباتات لدراسة الحالة.

وكان الأمن العام حدّد اليوم سبع خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر''، حيث يبدأ تقديم الاعتراض بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية "أبشر"، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي "خدمات عامة"، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات؛ وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية، ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة، وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض، وهي "لجان النظر في مخالفات منع التجول"، ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة، بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض، ثم رفع المرفقات إن وجدت.