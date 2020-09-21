الرئيس اللبناني يدعو إلى إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

قال: الدستور لا ينصّ على منح وزارة لأي طائفة

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية.

وبيّن "عون" في كلمة إلى الشعب أن الدستور لا ينص على منح وزارة لأي طائفة.

وأضاف أن مليشيا "حزب الله" وحركة "أمل" تصران على تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة.



وقال الرئيس اللبناني: "طرحنا حلولاً وسطية لتشكيل الحكومة الجديدة، ولا يبدو في الأفق أي حل قريب".

وأشار إلى أن الرئيس المكلف مصطفى أديب لم يستطع تقديم تشكيلته الوزارية، مضيفاً أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن تشكيل الحكومة.