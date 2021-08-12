"مرور جدة" يغلق شارع الذهب من نقطة الالتقاء مع "مؤسسة النقد" باتجاه الشمال

لمدة 109 أيام ولتطوير المنطقة التاريخية

نوهت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع برنامج تطوير جدة التاريخية، عن إغلاق شارع الذهب من نقطة الالتقاء مع شارع مؤسسة النقد باتجاه الشمال.



وبيّن حساب "المرور" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيتم إغلاق شارع الذهب بجدة ابتداءً من يوم السبت 14 أغسطس ولمدة (109) أيام؛ لتطوير المنطقة التاريخية بجدة.