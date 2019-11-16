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يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة مع انخفاض في الحرارة

"مدني حائل": استمرار عدم الاستقرار على أجواء المنطقة

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي إن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار على الأجواء بالمنطقة من السبت 19-3-1441هـ وحتى الأربعاء 23-3 إذ يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر.