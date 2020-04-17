بعد "بندة".. ثاني أكبر مراكز التسويق في "كعكية مكة" يغلق أبوابه

لوجود حالات مخالطة مشتبه فيه لعدد من الموظفين وهم بالعزل الكامل

أغلق المركز تجاري "بن داود" الواقع بحي الكعكية بمكة المكرمة أبوابه احترازياً، لوجود حالات مخالطة مشتبه فيها لعدد من الموظفين العاملين في المركز.

وأعلنت إدارة هايبر الكعكية "بن داود" أنه تم إغلاق المركز احترازياً لإجراء عمليات التعقيم الكامل للفرع الواقع بحي الكعكية، وذلك لوجود حالات مخالطة مشتبه فيه لعدد من الموظفين وهم بالعزل الكامل مع جميع المخالطين لهم احترازياً.

وحثت إدارة المركز العملاء التوجه للفروع الأخرى بمكة المكرمة أو أقرب مراكز تسوق، لافتين إلى أن إغلاق المركز جاء اتباعاً لإجراءات السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحة.

وكان مركز تجاري آخر وهو "بندة" قد أغلق أبوابه الأسبوع الماضي بذات الحي بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه.