معقل "كورونا".. تلاميذ "ووهان" يعودون إلى مقاعد الدراسة اليوم

ارتدوا الأقنعة الواقية وجلسوا متباعدين

عاد تلاميذ مدينة ووهان الصينية، مصدر فيروس "كورونا" المستجد، إلى صفوفهم، اليوم الأربعاء، التي دخلوها مرتدين أقنعة وقائية، وبعد عبورهم واحداً تلو الآخر أمام ماسحات حرارية لقياس حرارة الجسم.

وللمرة الأولى منذ أغلقت مدينتهم كاملةً في يناير الماضي، استأنف طلاب المرحلة النهائية في 121 مؤسسة، الدروس أمام الألواح الخشبية والشاشات الرقمية، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وجلس الأولاد على مقاعد فردية يفصل بين كل منها متر، ينظرون إلى معلميهم في الواقع للمرة الأولى منذ أشهر تلقوا فيها دروسهم عن بعد.

وتشكل العودة إلى المدارس اليوم آخر خطوات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في ووهان ومقاطعة هوباي.

وأغلقت المدينة التي ظهر فيها فيروس "كورونا" المستجد أواخر العام الماضي وتمدد منها إلى العالم، لمدة 76 يوماً، ولم تستعد نشاطها حتى الشهر الماضي.

وشمل إجراء العودة إلى المدرسة فقط الطلاب الأكبر سناً في المرحلة النهائية المهنية والثانوية، إذ عليهم الاستعداد لامتحان حاسم يقرر مصير دخولهم إلى الجامعة.