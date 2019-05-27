النفط يرتفع ولكن .. خام برنت يظل دون مستوى الـ 70 دولاراً

بفعل استمرار خفض الإمدادات ووسط مخاوف بشأن الحرب التجارية

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة "أوبك"، لكن خام برنت ظل دون مستوى 70 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 41 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 69.10 دولار للبرميل، مقارنة بالإغلاق السابق.

ووفق "رويترز" قامت مجموعة من المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، بخفض الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

لكن مكاسب، الإثنين، لم تعوض تراجع الأسبوع الماضي في أسعار النفط، عندما سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أكبر انخفاض في الأسعار هذا العام.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن النزاع التجاري الصيني - الأميركي قد يسرع من تباطؤ الاقتصاد العالمي.