“حقوق الإنسان”: 5 أشكال لجريمة الاتجار بالأشخاص.. تعرف عليها

عقوبتها قد تصل للسجن ١٥ سنة وغرامة مليون ريال أو بهما معاً

أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، أن عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص قد تصل لسجنه (١٥) عاماً، أو تغريمه لما قد يصل لمليون ريال، أو بهما معاً.

وعرّفت “الهيئة” الاتجار بالأشخاص بأنه: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله، وهي الأشكال التي توقع بمرتكبها تحت طائلة العقوبات المقررة.

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25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 06:33 PM

عقوبتها قد تصل للسجن ١٥ سنة وغرامة مليون ريال أو بهما معاً

“حقوق الإنسان”: 5 أشكال لجريمة الاتجار بالأشخاص.. تعرف عليها

فهد الغبيوي

الرياض

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أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، أن عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص قد تصل لسجنه (١٥) عاماً، أو تغريمه لما قد يصل لمليون ريال، أو بهما معاً.

وعرّفت “الهيئة” الاتجار بالأشخاص بأنه: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله، وهي الأشكال التي توقع بمرتكبها تحت طائلة العقوبات المقررة.

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