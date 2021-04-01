روسيا تسجل 383 وفاة و9169 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الروسية: بلغ إجمالي الوفيات 99.233 حالة وفاة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9169 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و383 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 4.554.264 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 99.233 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.176.419 حالة.