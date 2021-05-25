وزير الخارجية يستعرض مع رئيسة تنزانيا العلاقات الثنائية وسبل دعمها

بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبلت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الرئيسة سامية حسن، في القصر الرئاسي بمدينة دار السلام اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والوفد المرافق له.



ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - فيما حملته تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.



وثمنت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالعزيز بن حمد العاصم.