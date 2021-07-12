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نصب له كميناً مع اثنين من مرافقيه

الأمن الأفغاني يقضي على رئيس مخابرات "طالبان"

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن قوات الأمن قضت على رئيس المخابرات في حركة "طالبان" كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر اليوم الاثنين.

وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن الأفغانية نصبت كميناً لـ"شاغاسي" واثنين من رفاقه في قرية محمد أغاهي، ليقتل إثر ذلك، ويعتقل اثنان من أتباعه، وفقاً لـ"روسيا".