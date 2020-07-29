الهلال.. تكثيف لجرعات اللياقة وفحوصات طبية

يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراتهم لخوض منافسات بقية الموسم الرياضي، كما أجرى الفريق اختبارات وفحوصات طبية، الأربعاء،
وأنهى الهلال أمس الثلاثاء مبارياته الودية أمام الشعلة والرياض بعد تعادله في الأولى 2-2 وانتصاره في الثانية 4-0.


من جانب آخر ركز الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خلال الحصة التدريبية الصباحية، على التدريبات الاسترجاعية في صالة الإعداد البدني، إضافة إلى بعض التمارين العضلية المكثفة في صالة الحديد.

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29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 05:52 PM

الهلال.. تكثيف لجرعات اللياقة وفحوصات طبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراتهم لخوض منافسات بقية الموسم الرياضي، كما أجرى الفريق اختبارات وفحوصات طبية، الأربعاء،
وأنهى الهلال أمس الثلاثاء مبارياته الودية أمام الشعلة والرياض بعد تعادله في الأولى 2-2 وانتصاره في الثانية 4-0.


من جانب آخر ركز الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خلال الحصة التدريبية الصباحية، على التدريبات الاسترجاعية في صالة الإعداد البدني، إضافة إلى بعض التمارين العضلية المكثفة في صالة الحديد.

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