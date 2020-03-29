العراق تعلن 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" من دون وفيات

توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية ودهوك

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل".

وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية".

وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".

العراق فيروس كورونا الجديد

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 03:11 PM

توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية ودهوك

العراق تعلن 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" من دون وفيات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل".

وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية".

وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".

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