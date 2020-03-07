ولاية فلوريدا الأمريكية تسجّل حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا

عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل لـ17 حالة

سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة.


وأفادت وزارة الصحة في الولاية بأن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وكانت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 10:19 AM

عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل لـ17 حالة

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجّل حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتَيْ وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة.


وأفادت وزارة الصحة في الولاية بأن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وكانت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

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فيروس كورونا الجديد أمريكا

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