"الصحة الإماراتية": تسجيل 370 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 150 حالة

أعلنت إجراء 49 ألف فحص ضمن خطتها لتوسيع نطاق العمل

وام: أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراءها أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشيًا مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وقالت الوزارة: "أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، في الكشف عن 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3360".

كما أعلنت الوزارة وفاة حالتَيْن لمصابَيْن من الجنسية الآسيوية نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنهما كانا يعانيان أمراضًا مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيَيْن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 150 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 418.