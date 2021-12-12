فريق عرعر رايدرز للدراجات النارية يشارك برالي عمان رايدرز الدولي

يضم 6 دراجين وتستغرق رحلة الذهاب والإياب قرابة 8 أيام

غادر، صباح اليوم، أعضاء من فريق عرعر رايدرز للدراجات النارية، مدينة عرعر، متجهين إلى سلطنة عمان، للمشاركة برالي عمان رايدرز الدولي.

ويضم الفريق المشارك في الرالي ستة دراجين، وتستغرق رحلة الذهاب والإياب قرابة ثمانية أيام، يقطع فيها الفريق حوالي 4800 كيلومتر.

وتأسس فريق عرعر رايدرز العام 2015، وله مشاركات محلية وعربية، ويعتبر فريقاً رياضياً متخصصاً بالدراجات النارية ومعتمداً من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويضم الفريق نخبة من الدراجين والرحالة المتواجدين في منطقة الحدود الشمالية، تحت مسمى "الشبكة الدولية للدراجين" والمعروفة بـ"رايدرز في كل دولة".

ونظم الفريق أول رالي ومهرجان دولي على صعيد المناطق الشمالية، وهو مهرجان ورالي عرعر رايدرز الأول العام 2018، ورعاه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد آل سعود.